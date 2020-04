Advierten de estafas y fraudes vinculados al coronavirus

Noticias 3

YUMA, AZ (Telemundo 3) - Se hacen pasar por trabajadores del IRS, pero son estafadores que contactan a las personas por teléfono o correo electrónico para robarles su información bancaria.

Janet Noriega, representante del Buró de Mejores Negocios dijo que esto es bastante común, sobretodo ahora que las personas están esperando el apoyo financiero que prometió el gobierno federal “personas han reportado que han recibido correos o llamadas de personas posando como el IRS pidiéndoles información personal para verificar la identidad de ellos y que puedan recibir su cheque y amenazan que si no les dan la información no van a recibir los cheques que van a mandar”.

Noriega quiere recordarles a la comunidad que el recibir una llamada o correo electrónico es una bandera roja ya que el IRS no se comunica de esta manera.

Otra estafa que han reportado a su oficina y surgió junto con la pandemia de acuerdo a Noriega está dirigida a pequeños negocios y a consumidores “la queja que hemos recibido es como el comprar productos de máscaras en páginas que no son muy conocidas para la comunidad, por eso hay que tener cuidado cuando estamos en esas páginas y analizar un poquito” dijo Noriega.

Noriega dijo que es fácil detectar si una página en internet es fraudulenta, ya que esta presenta señales como logotipos no originales entre otras “si tiene un h-t-t-p-s al final la ‘s’ significa seguridad y si no tiene entonces no está segura esa pagina y quiere decir que su información personal va a ir a cualquier persona”

Entre otros fraudes comunes donde pequeños negocios son el blanco esta tambien el siguiente; “ya han acudido a negocios locales ofreciendo servicio para como instalar internet para sus empleados en casa pero deben pagar un honorario primero”.

El Buró de Mejores Negocios quiere recordarle a la comunidad el no pagar un servicio por adelantado atravez del internet y recomienda a la comunidad el contactar a sus oficinas en caso de alguna duda.

Si usted cae víctima de fraude el primer paso es inmediatamente reportarlo a las autoridades.