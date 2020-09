Laura Meza – MMJ

News Team

Born in Downey, California and raised in Mexicali, Baja California Mexico, Laura Meza has a degree in Communication Sciences from the University of Advanced Studies (UNEA).

She began her professional career as a culture and entertainment reporter for various local radio stations, an announcer and with vast experience as a news producer. As well as being a fan of the arts, she presented two photographic exhibitions on both sides of the border.

She is a music lover and an enthusiast of extreme sports and animals.

As a journalist, she understands that her duty is to inform and be a spokesperson for the Yuma community, which is why she considers herself fortunate and proud to cross the border to continue to develop professionally and personally.

Nacida en Downey, California y criada en Mexicali, Baja California México, Laura Meza es egresada como Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Estudios Avanzados (UNEA).

Inició su carrera profesional como reportera de cultura y espectáculos en diversas estaciones de radio de la localidad, locutora y con vasta experiencia como productora de noticias. Así como también es experta de las artes y presentó exposiciones fotoperiodísticas en ambos lados de la frontera.

En tiempo posterior se desarrolla profesionalmente como periodista en la gaceta binacional en el Valle Imperial y municipios de Baja California en Audiorama Comunicaciones, MVS Noticias e Imagen Radio.

Es amante de la música y entusiasta de los deportes extremos y los animales.

Ahora como periodista de Telemundo 3, entiende que su deber es informar y ser una portavoz de la comunidad de Yuma, por lo que se considera afortunada y orgullosa de cruzar la frontera para seguir desarrollándose profesional y personalmente.